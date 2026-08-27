El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima Metropolitana registrará un incremento de temperaturas entre el jueves 27 y el lunes 31 de agosto, con valores que podrían alcanzar los 29 °C en algunos distritos.

En las zonas cercanas al litoral, las temperaturas nocturnas oscilarán entre 18 °C y 20 °C, mientras que durante el día llegarían entre 24 °C y 27 °C.

En distritos alejados del litoral, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, los valores variarían entre 18 °C y 29 °C, con posibles registros superiores de manera puntual.

El Senamhi explicó que el aumento de la temperatura diurna está relacionado con las altas temperaturas del mar frente a la costa peruana, asociadas a El Niño Costero, y el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur. Estas condiciones favorecerán una mayor presencia de brillo solar, menor nubosidad al mediodía y un incremento de la radiación ultravioleta.

Pese al incremento de las temperaturas, durante las primeras horas de la mañana podrían persistir neblinas y lloviznas, especialmente en zonas próximas al litoral.

Asimismo, se prevén ráfagas de viento y, en la sierra y la selva, posibles chubascos de ligera intensidad durante las tardes.

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