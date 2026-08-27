Ante la proximidad de la presencia de lluvias con mayor intensidad debido al fenómeno El Niño, Lima Expresa adelantó para los trabajos de mantenimiento y prevención en el cauce del río Rímac (Lima).

La empresa concesionaria informó que las labores comprenden la remoción de piedras y tierra acumuladas en la ribera del río, con el objetivo de mantener despejado el cauce y reducir el riesgo de desbordes que puedan afectar la infraestructura vial y las zonas aledañas.

En declaraciones a Canal N, Guina Ayora, directora de Operaciones de Lima Expresa, indicó que se tiene previsto retirar aproximadamente 12 mil toneladas de material en un tramo de 1.8 kilómetros, que va desde el puente Huánuco hasta su similar Santa Rosa.

“Hemos adelantando el mantenimiento de la ribera del río Rímac que regularmente lo hacemos entre octubre y noviembre, como prevención ante el fenómeno El Niño”, dijo.

Sostuvo que las labores se desarrollan de manera coordinada con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Estimó que los trabajos se culminen el 20 de octubre, antes del periodo en el que se incrementan las lluvias, y consecuentemente el caudal del río.

Recordó que desde 2023 se realizaron trabajos para elevar los muros de protección en ambas márgenes del río, tanto en el sector próximo al Parque de la Muralla como en la zona de la vía de Evitamiento.

Carlos Neuhaus, líder del comando privado del Fenómeno El Niño, señaló que las empresas vienen colaborando con las entidades estatales ante la emergencia climática.

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