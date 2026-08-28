El Gobierno ampliará por 60 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, informó el ministro del Interior, César Astudillo.

La decisión permitirá prolongar las operaciones de seguridad que desarrollan la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en ambas jurisdicciones.

Durante declaraciones a TV Perú, Astudillo explicó que la continuidad de la medida permitirá mantener el despliegue conjunto de ambas instituciones, especialmente en las zonas vinculadas al servicio de transporte.

“Es una nueva zona declarada en estado de emergencia en Lima y Callao para que nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas continúen realizando los trabajos que vienen ejecutando todos los días”, manifestó.

El titular del Interior también destacó el respaldo de las Fuerzas Armadas a los agentes policiales en las labores de seguridad.

“Ustedes pueden ver que están apoyando a nuestra Policía Nacional en todo lo que es seguridad, particularmente a los transportistas”, indicó.