Este jueves, un accidente vehicular en San Miguel dejó tres personas heridas durante las primeras de la mañana. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Universitaria y La Marina, cuando un automóvil negro marca Chevrolet, de placa APO-197, perdió el control y terminó impactando contra un poste de alumbrado público.​

El violento choque provocó que dos pasajeros que viajaban en el vehículo sufrieran lesiones de consideración. Uno de ellos presentó fractura en el pómulo, mientras que el otro resultó con una pierna fracturada. Ambos fueron evacuados de inmediato del lugar y trasladados a la Clínica San Gabriel para recibir atención médica.​

El poste afectado quedó seriamente dañado y con riesgo de colapsar sobre la vía pública. Las autoridades llegaron al lugar para atender la emergencia y coordinar el traslado de los heridos.​

Testigo relata lo sucedido

Un conductor que se encontraba estacionado en la cuadra 8 de la avenida Universitaria presenció el momento del impacto y conversó con uno de los afectados. Según su testimonio, los pasajeros habían contratado el servicio a través de una aplicación de taxi y se dirigían hacia Miraflores.​

“Eran las 6:25 mas o menos, estaba echado cuando escuché el estruendo. Me bajé del vehículo y habían dos personas que salían agraviadas. Una estaba con el pómulo roto y el otro estaba con la pierna fractura, al chocar le aplastó la pierna. Se dirigían a la avenida Ejército en Miraflores”, relató en Exitosa.​

El testigo añadió que, según le comentó uno de los heridos, el conductor habría perdido el control debido a que se quedó dormido momentos antes del accidente.​

“Creo que el conductor venía de Carabayllo haciendo aplicativo, así me comentó uno de los pasajeros. También me dijo que el chofer se quedó dormido en el semáforo anterior y al venir se chocó y ha inclinado el poste”, comentó.​

Este hecho se suma a otros incidentes viales registrados en Lima durante las festividades navideñas, evidenciando los riesgos asociados a la fatiga al volante.