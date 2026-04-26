Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la avenida La Mar, en el distrito de San Miguel, cuando tres vehículos colisionaron en un mismo tramo de la vía. El impacto generó una situación de riesgo en la zona y obligó a restringir el tránsito durante varias horas mientras se realizaban labores de atención y retiro de las unidades.

El hecho ocurrió cerca al Parque de Las Leyendas y provocó que una de las unidades quedara volcada sobre la pista, mientras que los otros dos autos resultaron con daños en distintas partes de su estructura. La situación obligó a restringir el tránsito en la zona, lo que generó congestión vehicular durante varias horas.

Cortesía: Municipalidad de San Miguel.

Testigos presenciaron la coalisión en cadena

De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió de forma repentina y en pocos segundos se produjo una colisión en cadena. Tras el impacto, personal de Serenazgo de San Miguel y una ambulancia municipal acudieron al lugar para brindar asistencia a los conductores.

Los agentes también realizaron labores de resguardo para evitar nuevos riesgos en la vía. La presencia de estas unidades permitió atender a los involucrados mientras se coordinaban acciones adicionales.

Minutos después, integrantes de la Compañía de Bomberos N.° 36 llegaron con tres unidades, entre ellas una de rescate ligero y una ambulancia. El equipo trabajó en la remoción del vehículo que permanecía volcado en la calzada.

Durante la intervención, cinco bomberos lograron colocar la unidad nuevamente sobre sus ruedas para facilitar su retiro. Esta acción permitió despejar parcialmente la vía y continuar con las labores de atención.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un accidente de tránsito en San Miguel dejó un auto volcado tras un triple choque registrado en la avenida La Mar. El impacto provocó el cierre temporal de la vía y generó congestión vehicular en la zona. Siniestro no dejó ningún herido de… pic.twitter.com/7uVNA4P4wg — Exitosa Noticias (@exitosape) April 26, 2026

Estado de los conductores

Pese a la magnitud del impacto, no se reportaron personas heridos de gravedad. Los conductores recibieron atención en el lugar como medida preventiva antes de ser derivados a la comisaría de San Miguel.

Las autoridades indicaron que las lesiones registradas fueron leves. Este resultado evitó consecuencias mayores en el contexto del accidente.

La Policía Nacional inició las diligencias para determinar cómo se originó la colisión múltiple. Entre las primeras hipótesis se considera una posible maniobra imprudente que habría desencadenado el impacto.

Como parte del procedimiento, la vía permaneció cerrada mientras se realizaban peritajes y se recogían testimonios. Esta medida también buscó facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Uno de los autos involucrados fue llevado a la dependencia policial para continuar con las investigaciones. Las otras unidades presentaron daños menores y fueron retiradas tras las diligencias correspondientes.