Asesinan a chofer de bus.

La violencia en la capital no cesa. Un nuevo ataque contra el transporte público se registró en la capital, luego de que un conductor de la empresa Transportes Pesqueros fuera asesinado a balazos en el distrito limeño de Santa Anita.

De acuerdo a la Policía Nacional, se trata del chofer Bonet Miraval Camones, quien realizaba la ruta Ate–Callao.

El ataque ocurrió la tarde del sábado 7 de febrero en la intersección del pasaje Lobatón con la calle María Parado de Bellido, cuando un sujeto se acercó a pie y abrió fuego. Luego huyó del lugar.

Según testigos y el testimonio del cobrador, el atacante realizó entre siete y ocho disparos que impactaron en la cabina del conductor y la puerta del vehículo.

La víctima fue auxiliada y evacuada al Hospital Nacional Hipólito Unanue; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas.

El director de la Dirincri, teniente general PNP Manuel Lozada, informó que las cámaras de seguridad de la unidad serán clave para identificar a los responsables.

Representantes de la empresa señalaron que en semanas previas recibieron amenazas extorsivas por WhatsApp exigiendo el pago de 50 mil soles, y recordaron que ya habían sido víctimas de extorsión, lo que motivó una paralización de labores en noviembre de 2025.

