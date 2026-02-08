La violencia en la capital no cesa. Un nuevo ataque contra el transporte público se registró en la capital, luego de que un conductor de la empresa Transportes Pesqueros fuera asesinado a balazos en el distrito limeño de Santa Anita.

De acuerdo a la Policía Nacional, se trata del chofer Bonet Miraval Camones, quien realizaba la ruta Ate–Callao.

El ataque ocurrió la tarde del sábado 7 de febrero en la intersección del pasaje Lobatón con la calle María Parado de Bellido, cuando un sujeto se acercó a pie y abrió fuego. Luego huyó del lugar.

Según testigos y el testimonio del cobrador, el atacante realizó entre siete y ocho disparos que impactaron en la cabina del conductor y la puerta del vehículo.

La víctima fue auxiliada y evacuada al Hospital Nacional Hipólito Unanue; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas.

El director de la Dirincri, teniente general PNP Manuel Lozada, informó que las cámaras de seguridad de la unidad serán clave para identificar a los responsables.

Representantes de la empresa señalaron que en semanas previas recibieron amenazas extorsivas por WhatsApp exigiendo el pago de 50 mil soles, y recordaron que ya habían sido víctimas de extorsión, lo que motivó una paralización de labores en noviembre de 2025.