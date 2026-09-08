La prisión preventiva de nueve meses contra Giuseppe Leonardi fue solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer de Santa Anita y posteriormente concedida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Especializado en Violencia contra las Mujeres de Lima Este.

La resolución fue emitida tras una audiencia virtual realizada el pasado 4 de septiembre. De acuerdo con la información difundida, los nueve meses de prisión preventiva se computarán desde el 31 de agosto de 2026.

La investigación fiscal se centra en los hechos ocurridos el pasado 30 de agosto en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, en Santa Anita. Según la Fiscalía, el imputado habría disparado contra su esposa y su hijo, quienes fallecieron como consecuencia del ataque. Además, una adolescente de 17 años resultó afectada durante el hecho.

La Fiscalía sostiene que existen graves y fundados elementos de convicción que respaldan su solicitud de prisión preventiva. Asimismo, considera que se cumplen los presupuestos legales para imponer esta medida, con el propósito de garantizar que el investigado permanezca a disposición de la justicia durante el proceso y se puedan realizar las diligencias pendientes.

Según la información complementaria, el ataque se habría desencadenado tras una discusión familiar. Las autoridades aún deberán determinar las circunstancias previas a los disparos y establecer cuál habría sido el móvil del crimen.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita (Primer Despacho) consiguió 9 meses de prisión preventiva para Giuseppe Leonardi (43), investigado por los delitos de feminicidio,… pic.twitter.com/p5hXCeLjZy — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 8, 2026

Santa Anita: Hombre que asesinó a su esposa e hijo tenía denuncias previas por violencia y amenazas con arma

Antes del doble crimen ocurrido en Santa Anita, Giuseppe Leonardi Vargas ya había sido denunciado ante la Policía en dos ocasiones. El 5 de junio de 2026, Karina Gutiérrez Hidalgo lo denunció por presunta violencia psicológica. Asimismo, en 2019, una vecina y su hija lo acusaron de supuestamente amenazarlas con un arma de fuego. Actualmente, Leonardi Vargas permanece detenido mientras continúan las investigaciones policiales y fiscales.

El doble crimen se registró en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, donde Karina Gutiérrez Hidalgo y su hijo Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez, de 22 años, perdieron la vida. En tanto, la hija menor de la familia, de 17 años, consiguió escapar y dio aviso a la Policía sobre lo ocurrido.

El investigado, de 43 años y quien trabajaba como guardaespaldas, habría empleado un arma de fuego durante el ataque. Imágenes de las cámaras de seguridad captaron parte de la persecución registrada en el jirón Los Jazmines, mientras la madre y sus hijos intentaban escapar y ponerse a salvo.

Las primeras diligencias policiales revelaron que el detenido ya registraba antecedentes de denuncias. De acuerdo con el reporte citado, el pasado 5 de junio, Gutiérrez Hidalgo acudió a la Policía para denunciarlo por presunta violencia psicológica.

A esta denuncia se suma un antecedente registrado en 2019, cuando una vecina y su hija señalaron al investigado por presuntas amenazas con un arma de fuego, luego de protagonizar una discusión.

Estas denuncias forman parte de los antecedentes conocidos del hombre investigado por el doble crimen. La Policía remitió dicha información al Ministerio Público, con el propósito de que sea incorporada como parte de las diligencias fiscales.

La Policía también busca establecer si el arma de fuego hallada en el inmueble pertenecía al detenido y si contaba con la autorización correspondiente para portarla. La pistola fue incautada y será sometida a pericias balísticas y otras evaluaciones técnicas como parte de la investigación.

Tras su detención, Leonardi declaró a los agentes que actuó en legítima defensa. De acuerdo con su versión preliminar, aseguró que habría sido víctima de un intento de ataque contra su vida.

Sin embargo, las primeras diligencias apuntan a una versión diferente de lo ocurrido. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el hombre salió detrás de su conviviente y sus hijos mientras portaba el arma de fuego.

Giuseppe Augusto intentó intervenir para impedir que su padre alcanzara a su madre. Durante el forcejeo, recibió un impacto de bala en el brazo derecho, quedando gravemente herido.

Karina continuó su huida por la calle Los Jazmines mientras pedía auxilio a conductores y vecinos. Sin embargo, el investigado logró alcanzarla y le disparó. Según las diligencias, cuando la mujer ya se encontraba tendida en el suelo, habría vuelto a disparar contra ella.

Posteriormente, Leonardi habría seguido por la misma vía en dirección a su hijo, quien se encontraba herido y se sujetaba el brazo derecho. Cuando ambos se encontraron, el joven de 22 años recibió un disparo en la cabeza y cayó al suelo.

Las diligencias policiales establecieron que Karina falleció tras recibir impactos de bala en la cabeza y el pecho, mientras que su hijo fue alcanzado en el brazo derecho y la cabeza.