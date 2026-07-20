Un hombre murió este domingo tras ser atropellado por un bus de la empresa Roluesa, conocida como ‘Los Chinos’, en la Vía de Evitamiento.

El accidente ocurrió a la altura del puente peatonal Vallejo, en el distrito de Santa Anita, en el carril con dirección hacia Ate.

Miguel Ángel Soto Arellano, de 39 años, fue identificado como la víctima mortal. Su tía, Brígida Matencio, señaló que el hombre trabajaba en una obra de construcción y pidió que la empresa de transporte se haga responsable del accidente y responda ante los deudos.

De acuerdo con fuentes policiales de la comisaría de Villa Hermosa, el hombre fue atropellado por el bus cuando intentaba cruzar desde la berma central hacia la vía auxiliar.

El bus permanece retenido en la comisaría, mientras que el conductor, identificado como Jesús Benavides Guamaní, quedó detenido mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.