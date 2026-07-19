El Gobierno Regional del Callao informó que este lunes 20 y martes 21 de julio se implementará un plan de desvíos y cierres temporales de vías debido al Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar a la Orilla del Mar, que se desarrollará en el tramo chalaco de la Costa Verde.

La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de los participantes y facilitar el desplazamiento ordenado de asistentes, peatones y conductores durante el desarrollo de la actividad.

Vías cerradas y horarios

De acuerdo con el plan de circulación, el lunes 20 de julio, desde las 8:00 a. m., permanecerá cerrado el tramo de la Costa Verde comprendido entre la avenida Miguel Grau (Chucuito) y la bajada de la avenida Santa Rosa.

En tanto, el martes 21 de julio, desde las 00:00 horas hasta las 8:00 p. m., el cierre se ampliará hasta la avenida Haya de la Torre, restringiendo el tránsito vehicular durante toda la jornada.

Las vías que permanecerán cerradas son:

Vía Expresa Costa Verde–Chucuito.

Intersección de la avenida Santa Rosa con la avenida La Paz.

Intersección de la avenida Haya de la Torre con la avenida La Paz.

Rutas alternas para los conductores

Con el fin de reducir la congestión vehicular, las autoridades recomendaron utilizar las siguientes rutas:

De Lima hacia el Callao: avenidas Haya de la Torre y Venezuela .

avenidas y . Del Callao hacia Lima: avenidas Miguel Grau y Guardia Chalaca.

Asimismo, se exhortó a los conductores a respetar la señalización instalada, seguir las indicaciones del personal de tránsito y planificar sus desplazamientos con anticipación.

Accesos al desfile

El Gobierno Regional del Callao precisó que el ingreso peatonal al desfile será por la bajada de la avenida Santa Rosa.

En tanto, el acceso para buses y vehículos autorizados se realizará exclusivamente por la bajada de la avenida Haya de la Torre.

Las autoridades también informaron que se desplegará personal de orientación en los principales puntos de acceso para brindar información y facilitar el desplazamiento de los asistentes.