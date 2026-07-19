Dos buses interprovinciales son atacados a balazos en Puente Piedra: un conductor resulta herido

Dos buses de transporte interprovincial fueron atacados a balazos la madrugada de este domingo 19 de julio en el kilómetro 30 de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra. Como consecuencia de uno de los atentados, el conductor de una de las unidades resultó herido, mientras la Policía Nacional investiga si ambos hechos responderían a un nuevo caso de extorsión contra empresas del sector.

Los ataques ocurrieron con pocos minutos de diferencia y tuvieron como blanco a unidades de las empresas Cruz del Sur y Cruz del Norte, que se dirigían hacia el norte del país.

Conductor de Cruz del Sur resultó herido

Uno de los buses atacados pertenece a la empresa Cruz del Sur y cubría la ruta Lima–Huaraz. La unidad fue interceptada por delincuentes cuando transitaba por la Panamericana Norte, a la altura del paradero Cementerio, en Puente Piedra.

Según el testimonio del auxiliar del conductor, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta dispararon contra la cabina del vehículo mientras este continuaba su recorrido con pasajeros a bordo.

Los proyectiles impactaron en el parabrisas, provocando que las esquirlas de vidrio alcanzaran al conductor, quien sufrió heridas superficiales en un brazo y fue trasladado al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz para recibir atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, ninguno de los pasajeros resultó herido.

Otro bus fue atacado minutos antes

Pocos kilómetros antes del primer atentado, un bus de la empresa Cruz del Norte, que cubría la ruta Lima–Chimbote, también fue blanco de disparos mientras circulaba por la misma vía.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas como consecuencia de este segundo ataque.

Policía investiga posible extorsión

Durante el atentado contra el bus de Cruz del Sur, los delincuentes dejaron un sobre con un número telefónico, elemento que forma parte de las investigaciones policiales.

Agentes de la Policía Nacional del Perú, junto con peritos de Criminalística y personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), realizaron las diligencias en la zona para recoger evidencias y determinar si ambos ataques guardan relación.

Las autoridades investigan la posibilidad de que los atentados estén vinculados a una nueva modalidad de extorsión contra empresas de transporte interprovincial, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme esa hipótesis.