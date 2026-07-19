Un sismo de magnitud 3.5 se registró la mañana de este domingo 19 de julio en la provincia de Huaral, región Lima, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:53:35 a. m. y tuvo su epicentro a 16 kilómetros al este de Huaral.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0472

Fecha y Hora Local: 19/07/2026,08:53:35

Magnitud: 3.5

Profundidad: 98 km

Latitud: -11.54

Longitud: -77.07

Intensidad: II-III Huaral

Referencia: 16 km al E de Huaral, Huaral - Limahttps://t.co/IUNO55OkYz — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 19, 2026

Epicentro y profundidad

El IGP precisó que el sismo alcanzó una profundidad de 98 kilómetros, con coordenadas de latitud -11.54 y longitud -77.07.

Asimismo, indicó que la intensidad fue de II-III en la ciudad de Huaral, por lo que el movimiento pudo ser percibido de manera leve por parte de la población.

No se reportan daños

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni daños materiales a consecuencia del movimiento telúrico.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma ante este tipo de eventos, identificar las zonas seguras en viviendas y centros de trabajo y contar con una mochila de emergencia para responder ante un sismo de mayor intensidad.

Perú, en una zona de alta actividad sísmica

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica del mundo, debido al contacto entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

Por esta razón, las autoridades exhortan a la población a participar en simulacros y mantener actualizado su plan familiar de emergencia.