Un suboficial de la Policía Nacional del Perú confesó haber asesinado a su conviviente dentro de su vivienda en el distrito de Santa Anita, en un hecho ocurrido durante la madrugada de este martes. Tras el ataque, el propio agente habría intentado quitarse la vida, según informaron fuentes policiales.

El crimen se registró en un departamento ubicado en la urbanización Santa Rosa de Quives, donde la víctima, identificada como Lisandra Gonzales García, recibió un disparo en la cabeza. La joven agente falleció poco después debido a la gravedad de la herida.

El principal sospechoso es Felipe Gutiérrez Arzapalo, suboficial de tercera de la PNP y pareja de la víctima, con quien convivía desde hace aproximadamente ocho meses. Ambos residían en un inmueble alquilado en el cuarto piso de un edificio de la zona.

De acuerdo con información difundida por América Noticias, la pareja se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas antes de iniciar una discusión. En medio del altercado, el suboficial utilizó un arma de fuego y disparó contra Gonzales García.

Durante las primeras diligencias, el propio Gutiérrez Arzapalo reconoció ante los investigadores que ya había ejercido violencia previamente contra su pareja. Esta versión fue respaldada por vecinos del edificio, quienes señalaron que las peleas y episodios de agresión eran constantes.

Pese a estos antecedentes, no existía una denuncia formal por parte de la víctima, quien era natural de la región Amazonas. Según testimonios recogidos en la zona, la relación entre ambos se inició meses atrás y poco después decidieron convivir.

Policía confesó crimen

Tras el ataque, el suboficial se comunicó con la comisaría de Villahermosa para informar sobre lo ocurrido y pedir apoyo. Gonzales García fue trasladada al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde el personal médico confirmó su fallecimiento.

El presunto agresor, natural de Junín, permanece detenido en la comisaría de Villahermosa mientras avanzan las investigaciones. Asimismo, fue sometido a exámenes de medicina legal como parte del proceso correspondiente.

En un comunicado, la Policía Nacional del Perú informó que se activaron de inmediato los protocolos tras el crimen ocurrido en Santa Anita. En ese contexto, se indicó que el sospechoso fue intervenido rápidamente luego de que presuntamente intentara quitarse la vida.

Las autoridades también detallaron que durante la intervención se incautó un arma de fuego de propiedad particular. La escena del crimen fue asegurada por personal de criminalística, que continúa realizando peritajes para esclarecer las circunstancias del caso.