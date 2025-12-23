Molestias. El precio de los pasajes a distintas regiones del país se disparó en los distintos terminales terrestres de Lima, a muy pocas horas de la Nochebuena.

El alza, por supuesto, generó tremenda incomodidad y hasta indignación de los cientos de pasajeros que ayer, pretendían viajar para reencontrarse con la familia, en el marco de las fiestas.

Así, en el terminal de Atocongo, los afectados denunciaron que los boletos se ofertaban a casi el doble de precio, en destinos del sur como Arequipa y Tacna.

Los usuarios manifestaron que los pasajes, por lo general, tienen un valor de S/100, pero ayer, se ofertaban en S/200, aproximadamente, afectando muchos viajes.

En tanto, destinos más cercanos como Ica costaban hasta 100 soles, pese a que un día normal se encuentran en 30 soles en promedio.

Indignados

“Todos los años pasa lo mismo, y nadie controla la situación. No es solo un aumento de precio, es una afectación para queremos viajar en familia para reencontrarnos con nuestros seres queridos”, dijo la pasajera Alicia Contreras, desde Atocongo.

En el terminal de Yerbateros, la situación era muy parecida, denunciaron los usuarios.

Los viajeros señalaron que los pasajes a las ciudades de Huancayo, Jauja y La Oroya ya registran aumentos bastante considerables.

Según señalaron, el costo de los boletos pasó de los habituales de 20 soles, hasta los 60 o 70 soles.

Peor aún, los costos pueden sufrir otro tremendo aumento mañana, 24 de diciembre, a poco de la Nochebuena.

Los pasajeros hicieron un llamado a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) para que fiscalice la situación en los terminales de Lima.

“Siempre vienen a los terminales a ver la seguridad de los buses, pero nunca hacen nada por evitar que las empresas abusen con sus precios”, dijo el usuario Carlos Sevilla.