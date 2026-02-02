Sedapal solicitó un nuevo incremento en la tarifa del agua, argumentando una ruptura de su equilibrio económico financiero y la necesidad de mayores recursos para invertir en infraestructura y ampliar la cobertura del servicio en Lima y Callao.

Un informe de “Cuarto Poder” reveló que l a empresa estatal planteó que el alza, además del ajuste ya aplicado este año, podría llegar hasta el 18% o incluso el 28%, lo que ha generado cuestionamientos entre los usuarios, quienes denuncian que sus recibos ya registran incrementos significativos sin un aumento proporcional del consumo.

Vecinos afectados señalaron al dominical que sus pagos mensuales prácticamente se duplicaron, pasando de alrededor de 30 soles a montos superiores a 60 soles, situación que ha incrementado el malestar ciudadano.

Aunque Sedapal sostiene que el 80% de la tarifa es asumida por el sector industrial y comercial y solo el 20% por los usuarios domésticos, las familias aseguran sentir de manera directa el impacto del alza en su economía diaria.

La polémica se intensificó tras revelarse que, mientras se plantea un mayor incremento tarifario, funcionarios y trabajadores de Sedapal habrían recibido aumentos salariales, bonos e incentivos que elevan considerablemente sus remuneraciones, en algunos casos por encima del sueldo del presidente de la República, según dio cuenta el dominical.

Ante este escenario, el Ministerio de Vivienda informó que el aumento no se aplicará de inmediato y que se evalúa un esquema de incrementos trimestrales desde finales de junio.