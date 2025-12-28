El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) dispuso una alerta de nivel amarillo para Lima y gran parte de la costa peruana, vigente desde el sábado 28 hasta el lunes 30 de diciembre. La medida responde al incremento de la velocidad del viento, condiciones de nubosidad y la probabilidad de lloviznas aisladas.​

De acuerdo con el aviso meteorológico, las ráfagas de viento alcanzarán intensidades superiores a los 33 km/h en la costa norte y valores próximos a los 30 km/h en la costa central. En la costa sur se esperan velocidades de 22 km/h, mientras que en Ica se registrarán los picos más altos, con vientos de hasta 35 km/h que podrían generar levantamiento de polvo y reducción de la visibilidad horizontal.​

Las regiones comprendidas en la alerta son Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica y Arequipa.​

Pronóstico de temperaturas para la capital

En el caso específico de Lima Metropolitana, el organismo técnico prevé un descenso marcado en las temperaturas nocturnas hasta el martes 30 de diciembre. Los valores mínimos oscilarán entre los 13 °C y 18 °C, acompañados de una sensación térmica de frío debido a la humedad y la cobertura nubosa.​

Senamhi explica que la temperatura superficial fría del mar favorece la estabilidad atmosférica, lo que propicia la concentración de contaminantes en zonas urbanas y la presencia de niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana.​

Recomendaciones

Ante el incremento de vientos, la entidad recomienda asegurar techos de material liviano y objetos externos que puedan desprenderse. Asimismo, se exhorta a los conductores a mantener la precaución en carreteras por la posible disminución de visibilidad y a los operadores de embarcaciones a seguir los reportes oficiales antes de realizar actividades marítimas.