El fervor morado vuelve a encender el primer puerto del país. Tras más de dos décadas de ausencia, el Señor de los Milagros retornará al Callao en un recorrido histórico que contará con transmisión en vivo para que los fieles puedan seguir cada momento de la procesión.

En esta ocasión, el Cristo Moreno será trasladado en el Nazareno Móvil, un tractocamión Mercedes-Benz Actros especialmente acondicionado para transportar de manera segura la sagrada imagen. El vehículo tiene capacidad para soportar más de dos toneladas, superando ampliamente el peso del anda tradicional.

EN VIVO

El moderno Actros incorpora sistemas avanzados de seguridad y asistencia al conductor, como el Active Brake Assist, que ayuda a prevenir colisiones, y el innovador MirrorCam, que reemplaza los espejos retrovisores por cámaras de alta precisión para mejorar la visibilidad durante el trayecto.

Además, su tecnología Predictive Powertrain Control contribuye a optimizar el consumo de combustible según la ruta, mientras que la transmisión Mercedes PowerShift 3 permite cambios de marcha suaves y eficientes, garantizando la estabilidad del Nazareno Móvil en cada tramo de la procesión.

Las autoridades y la hermandad destacaron que esta iniciativa combina tradición y modernidad, permitiendo que más personas puedan acompañar al Señor de los Milagros, ya sea desde las calles chalacas o a través de la transmisión en vivo que se realizará por plataformas digitales y canales oficiales.