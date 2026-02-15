Un conductor de la empresa de transportes JC Bus fue asesinado a balazos anoche en el distrito limeño de San Martín de Porres. La víctima fue identificada por la Policía Nacional del Perú (PNP) como Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, de nacionalidad venezolana.

El crimen ocurrió en la cuadra 2 de la avenida Los Próceres, cerca del cruce con la avenida José Granda, cuando el chofer trasladaba a varios pasajeros. Según las primeras informaciones, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon directamente contra el conductor.

Producto de los impactos de bala, Marcano Rodríguez perdió el control del vehículo y terminó chocando contra la berma central de la vía. El transportista fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros Vega del Callao, donde llegó con vida; sin embargo, falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas, pese a los esfuerzos del personal médico.

“Ha venido una motocicleta con dos sujetos a bordo y han realizado los disparos. La persona llegó con vida, pero al poco tiempo falleció”, declaró el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

En la zona del ataque, peritos de criminalística realizaron las diligencias correspondientes, mientras que la Policía desplegó operativos para identificar y capturar a los responsables de este crimen.