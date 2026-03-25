Un sismo de magnitud 3.5 se registró la noche de este martes 24 de marzo frente a la costa del Callao, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento sísmico ocurrió exactamente a las 9:21:08 p. m., de acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0167, emitido por el Centro Sismológico Nacional del IGP.

Epicentro se ubicó a 19 km al suroeste del Callao

Según la información técnica difundida por el organismo científico, el epicentro del sismo se localizó a 19 kilómetros al suroeste del Callao, en la Provincia Constitucional del Callao.

El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 60 kilómetros, lo que contribuyó a que la percepción del temblor fuera leve para la población.

El reporte indica que la intensidad alcanzó niveles II-III en el Callao, lo que significa que el sismo fue percibido débilmente por algunas personas, sin reportes iniciales de daños.

Sin reportes de daños hasta el momento

Hasta el cierre de este informe, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del movimiento sísmico.

Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma y revisar sus planes de emergencia familiar ante posibles réplicas o futuros eventos sísmicos.