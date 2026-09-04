Un miniván de la empresa informal Hijos de Cristo Rey, conocida como ‘Los Pitufos’, fue atacado a balazos mientras realizaba su recorrido habitual por San Juan de Lurigancho. El vehículo se encontraba recogiendo pasajeros en un paradero del asentamiento humano Saúl Cantoral cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximaron y uno de ellos abrió fuego.

El ataque ocurrió durante la noche del miércoles 3 de septiembre, cuando la unidad circulaba por la avenida Cantoral. Los pasajeros que se encontraban dentro del miniván se agacharon al escuchar las detonaciones, mientras los agresores escaparon del lugar después de efectuar los disparos.

De acuerdo con fuentes policiales, uno de los sujetos descendió parcialmente de la motocicleta y utilizó un arma de fuego para disparar contra el vehículo. En total, se registraron hasta tres impactos en la parte frontal de la unidad.

Los ocupantes no fueron alcanzados por los proyectiles y no se reportaron personas heridas. El conductor, identificado como Gustavo Trujillo Soto, también resultó ileso, aunque permaneció nervioso tras lo ocurrido.

Fotos: César.grados@photo.gec

Dejaron nota extorsiva

Antes de retirarse, los atacantes dejaron una carta extorsiva que llevaba la firma de la organización criminal ‘Los Chukys de Bayóvar’. La amenaza estaba dirigida a los transportistas informales que circulan por la zona y hacía referencia a posibles nuevos ataques contra quienes continúen operando en el sector.

Agentes de la Comisaría PNP 10 de Octubre acudieron al lugar luego de recibir la alerta por el ataque. Los efectivos recogieron información sobre lo ocurrido y trasladaron al conductor a la dependencia policial para que brindara su declaración.

El hecho generó preocupación entre los usuarios de estos vehículos y los trabajadores del transporte informal que circulan por San Juan de Lurigancho. Los pasajeros y transportistas solicitaron a las autoridades incrementar las medidas de seguridad para evitar nuevos ataques.

Fotos: César.grados@photo.gec