Un nuevo ataque ocurrió este viernes por la noche en San Juan de Lurigancho, cuando desconocidos atacaron con un explosivo un bus de la línea San Sebastián, conocida como ‘La 50’. El incidente se registró en el cruce de avenida 13 de enero con Tusilagos, cerca del parque zonal Wiracocha.

Los pasajeros y transeúntes describieron cómo la unidad que se encontraba llena de usuarios, fue interceptada por sujetos motorizados que arrojaron la granada mientras estaba detenida en medio del tráfico generado por el cierre de vías distritales. El impacto reventó las lunas del puesto de conducción y perforó un neumático, dejando el vehículo varado en la vía pública.

#URGENTE Reportan ataque con granada a bus 'La 50' en SJL. El vehículo estaba lleno de pasajeros cuando lanzaron una granada tipo piña, que finalmente no ingresó a la unidad y explotó afuera. Atentado ocurrió en la Av. 13 de enero con Av. Tusilagos. pic.twitter.com/PiXX7V7YtI — Sergio Sanabria (@sergiosanabria4) January 10, 2026

Agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron rápidamente para acordonar la zona y efectuar el peritaje correspondiente. Hasta el momento, no se han reportado heridos graves ni fallecidos, aunque el conductor presentó formal denuncia por el ataque selectivo.

PNP cerca perímetro de la zona para iniciar diligencias que puedan esclarecer las circunstancias del atentado.

Transeúntes que atestiguaron el atentado se reúnen para dar información a la PNP.

Este nuevo ataque se produjo a pocas horas de diferencia del último atentado registrado en Huarochirí, donde el chofer de un bus de la empresa de transportes Negociaciones Santa Catalina resultó gravemente herido. La escalada de violencia que continua azotando el sector transportes ha llevado a los líderes gremiales a convocar un nuevo paro este próximo 15 de enero en Lima y Callao.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo se confirmó una nueva reunión con los sindicatos para abordar nuevas medidas que puedan hacer frente a la criminalidad.