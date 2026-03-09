La Policía Nacional realizó un operativo en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde detectó un presunto prostíbulo que funcionaba bajo la apariencia de un hostal. La intervención se llevó a cabo en el cruce de la avenida San Martín con el jirón La Loma, una zona de alto tránsito vehicular.

Según el reporte de RPP, durante la diligencia, los agentes detuvieron a Franz Santiago Cabrera Mariños, de 42 años, quien sería parte de la organización delictiva conocida como ‘Los Sombríos del Este’. Este grupo es investigado por su presunta vinculación con delitos de proxenetismo y favorecimiento a la prostitución.

Según información policial, el detenido era el encargado de administrar el establecimiento y se beneficiaba económicamente del ingreso de los clientes. Se conoció que cobraba una tarifa simbólica de dos soles por cada persona que ingresaba al local.

En el registro del inmueble se hallaron tres teléfonos celulares, un cuaderno con apuntes sobre horarios y números de contacto, además de dos municiones calibre 9 milímetros. Los indicios fueron incautados para las investigaciones correspondientes y servirán como evidencias del presunto delito.

Dentro del local también se identificó a dos mujeres de nacionalidad venezolana que aparentemente ofrecían servicios sexuales. Una de ellas contaba con una requisitoria vigente por el delito de ingreso de equipos de comunicación a un centro penitenciario.

Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar si existen más personas relacionadas con esta red de explotación sexual. El caso se encuentra en evaluación del Ministerio Público, que decidirá las próximas diligencias a seguir.