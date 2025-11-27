En el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital, la Policía Nacional logró desarticular una banda criminal que supuestamente extorsionaba a una empresa de transportes.

Las autoridades capturaron a un presunto miembro de la banda mientras se desplazaba en un automóvil con actitud sospechosa.

Durante la inspección del vehículo, la policía halló dinero en efectivo, vouchers de depósitos bancarios y dos cartuchos de dinamita, presuntamente destinados a intimidar a sus víctimas.

El detenido también portaba dos teléfonos móviles, los cuales serán sometidos a peritajes.

A través de su cuenta en X, la Policía Nacional informó que esta intervención se realizó en el marco del operativo 50/50, implementado durante el estado de emergencia.

#EstadoDeEmergencia 🚨 | En el marco de la política del Estado 50/50, y gracias a acciones de inteligencia, agentes de la @DirincriPNP a través de la División de Homicidios ejecutaron un operativo en el distrito de San Juan Lurigancho, logrando desarticular en flagrancia… pic.twitter.com/cCfCZzhWYD — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 26, 2025

Según explicó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, la estrategia 50/50 en Lima y Callao consiste en dividir a los policías desplegados en puntos críticos de Lima y Callao en dos grupos iguales. Mientras un 50% realiza funciones preventivas con uniforme, el otro 50% actúa encubierto, vestido de civil, para llevar a cabo labores de inteligencia destinadas a identificar a los criminales que amenazan a los transportistas.

“Esto va a consistir en que el 50% de policías van a estar uniformados en el tema preventivo, en todas las rutas que se han establecido; y, con los otros cincuenta, con policías mimetizados en distintos lugares”, expresó.

“Es la medida que estamos tomando para poder hacer frente a esta delincuencia criminal que vienen atacando a estas empresas de transportes”, agregó.