La institución educativa estatal Almirante Miguel Grau, ubicada en San Martín de Porres,suspendió sus clases presenciales tras las amenazas que recibió su directora por parte de presuntos extorsionadores que exigen el pago de una alta suma de dinero. Los mensajes llegaron a su celular a través de WhatsApp y advierten que, de no cumplirse la exigencia, podrían atentar contra la escuela, por lo que se adoptó la modalidad virtual para proteger a alumnos, docentes y personal administrativo.

La dirección del colegio suspendió la presencialidad desde el 11 de marzo, priorizando la integridad de la comunidad estudiantil, mientras continúan las investigaciones. Las autoridades indicaron que, a pesar del cambio de formato, los estudiantes seguirán con sus clases en línea para no interrumpir su proceso de aprendizaje, según informó RPP.

El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, calificó la medida como excepcional y subrayó que el fin es proteger la tranquilidad de los estudiantes. Señaló que se trabaja en un plan integral de seguridad escolar en coordinación con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Municipalidad Distrital para reforzar la vigilancia en el entorno de la institución.

Entre las acciones previstas está la instalación de dispositivos tecnológicos para la prevención, como el botón de pánico conocido como botón CONFIA, que vincula de manera inmediata al director con la comisaría. Tupayachi explicó que el sistema exige condiciones de conectividad y respaldo técnico en la comisaría para que la respuesta sea efectiva, tal como se refleja en su explicación sobre la implementación de medidas de prevención.

Mientras se avanza en la investigación y se evalúa la estabilidad del entorno, el colegio se mantendrá en clases virtuales. Las familias manifiestan preocupación, pero también valoran que la decisión se tome para evitar que la extorsión afecte la seguridad y la educación de los estudiantes del Almirante Miguel Grau.

Pronunciamiento del Ministerio Público

El Ministerio Público, a través de sus redes oficiales, informó que el Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte inició una investigación preliminar por el presunto delito de extorsión contra la directora de la institución educativa N.° 3081 Almirante Miguel Grau Seminario tras las amenazas recibidas en su domicilio de Independencia.

La fiscalía dispuso que la División Especializada de Investigación de Extorsiones de la PNP recoja la declaración de la agraviada, geolocalice el número del extorsionador, identifique a su titular, revise el teléfono de la víctima y refuerce el patrullaje en su vivienda y en el entorno del colegio, con el fin de ubicar y sancionar a los responsables.