Un sereno de San Martín de Porres fue amenazado con un arma de fuego por un hombre que intentó secuestrarlo, pero este finalmente fue detenido por el personal de serenazgo del distrito.

El detenido fue identificado como Israel Andrade, ciudadano ecuatoriano de 32 años, quien habría asaltado a mano armada a varios pasajeros de un bus de transporte público en el cruce de la avenida Tomás Valle con el jirón Las Flores, de acuerdo con RPP.

No obstante, durante su intento de fuga, abrió la puerta del copiloto de un vehículo del serenazgo municipal y, apuntando con una pistola, amenazó al agente para que lo ayudara a escapar del lugar.

El sereno solicitó apoyo a sus compañeros y descendió rápidamente del vehículo para detener a Israel Andrade, quien trató de huir por la vía; sin embargo, fue reducido por el personal de serenazgo, según registraron las cámaras de seguridad.

Tras su captura, Israel Andrade fue llevado a la Comisaría de Condevilla, donde permanece bajo custodia mientras se realizan las investigaciones correspondientes.