Un operativo policial en el distrito de San Martín de Porres desarticuló una célula criminal que operaba bajo órdenes de la organización transnacional Tren de Aragua sembrando terror entre transportistas y comerciantes de Lima Norte. Agentes especializados de la Dirincri intervinieron la guarida donde los delincuentes planeaban extorsiones y almacenaban arsenal peligroso.

Los seis presuntos integrantes de la banda Los Piratas fueron capturados durante el allanamiento al inmueble ubicado en la jurisdicción de San Martín de Porres. La intervención estuvo a cargo de la División de Investigación de Secuestro y Extorsiones que ejecutó el procedimiento con precisión táctica.

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, explicó públicamente el alcance del operativo y las características criminales del grupo desarticulado. Su declaración ante la prensa detalló tanto los métodos utilizados como los sectores económicos afectados por la banda.

“Se ha logrado intervenir esta guarida, donde se han encontrado armamentos, pistolas con láser de gran lesividad criminal e integrantes de esta organización criminal proveniente del Tren de Aragua, quienes se dedican a cometer extorsiones a graves transportistas y otros rubros en esta jurisdicción”, declaró ante la prensa.

Durante el registro del inmueble los agentes recuperaron dos armas de fuego, una de ellas equipada con puntero láser de alta precisión. Además, hallaron un artefacto explosivo, diez teléfonos celulares, droga y una cortadora eléctrica entre los enseres decomisados.

Empresa extorsionada desde mayo

Investigaciones previas determinaron que la banda tenía como víctima principal a un empresario de transporte perteneciente a la empresa Etnolsa. Desde mayo del año pasado recibía mensajes intimidantes y videos con amenazas directas a través de WhatsApp exigiéndole pagos de dinero.

El esquema criminal combinaba intimidación digital con presencia física en zonas comerciales de Lima Norte y centro capitalino. Esa metodología permitía a la organización mantener control sobre múltiples víctimas simultáneamente sin exposición directa.

Durante el operativo una ambulancia del SAMU acudió al lugar para atender a una de las detenidas. Las autoridades confirmaron que la intervenida se encontraba en estado de gestación y requería evaluación médica inmediata.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance completo de la red extorsiva activa en la capital. Autoridades evalúan vínculos adicionales con otras células del Tren de Aragua operando en distintos distritos limeños.