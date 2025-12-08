El suboficial brigadier Ricardo Manríquez Porro, integrante de la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), falleció este domingo luego de ser atropellado por un camión de carga en el distrito de Ventanilla. El accidente ocurrió en el kilómetro 37 de la Panamericana Norte, mientras el efectivo realizaba labores de patrullaje sobre su motocicleta.

Testigos indicaron que el suboficial perdió el control del vehículo y cayó violentamente sobre la vía. En ese instante, un camión que pasaba muy cerca lo atropelló, provocándole la muerte de forma inmediata, según detalló América Noticias.

Imágenes serán claves en la investigación

El hecho quedó registrado por una cámara de videovigilancia de la municipalidad, material que será fundamental para esclarecer las circunstancias del accidente. Tras presenciar el atropello, otro policía hizo señales al conductor del camión para que se detuviera.

El chofer fue trasladado a la comisaría de Villa Los Reyes para someterse a las diligencias de ley. Hasta el momento, no se ha informado cuál será su situación legal mientras avanza la investigación.

A través de sus redes sociales, la PNP lamentó el fallecimiento del suboficial Manríquez, quien se encontraba debidamente uniformado y cumpliendo servicio al momento del accidente.

Vecinos exigen infraestructura vial ante constantes accidentes

Residentes de la zona denunciaron que el tramo donde ocurrió el accidente es altamente peligroso y que desde hace varios años han solicitado la instalación de un puente peatonal o mejoras en la infraestructura vial.

“Acá no hay puente y los accidentes son casi semanales”, declaró una vecina, quien recordó que incluso cuando su hijo acudía al colegio se registraban atropellos constantes. Otro poblador señaló que las colisiones y atropellos son frecuentes debido al intenso tránsito y la ausencia de medidas de seguridad.

El fallecimiento del suboficial reaviva el pedido vecinal para ejecutar obras que reduzcan la siniestralidad en esta vía que conecta Ventanilla con Puente Piedra.