La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) anunció que intensificará la fiscalización de pagos realizados a través de plataformas digitales como Yape y Plin, con el objetivo de detectar operaciones comerciales no declaradas y reducir la informalidad en el país.

Durante una entrevista con Canal N, el abogado tributarista Raúl Odría explicó que la medida está dirigida principalmente a micro y pequeños empresarios que utilizan estas aplicaciones de manera recurrente sin estar inscritos en un régimen tributario.

Odría aclaró que el proceso no implicará retenciones, descuentos ni cobros adicionales sobre los montos transferidos. “No es que se descuente dinero del Yape. La Sunat solo usará esta información como herramienta de cruce de datos para identificar ingresos no declarados”, precisó.

Gracias a la trazabilidad bancaria, la Sunat podrá detectar movimientos inusuales y determinar si una persona natural o negocio está omitiendo sus obligaciones tributarias.

“Si alguien recibe pagos diarios por montos significativos y no está registrado, la Sunat puede requerir información y eventualmente multar”, señaló el especialista.

La medida afectaría a comercios como barberías, tiendas, servicios técnicos o delivery que operan sin emitir comprobantes de pago.

Según Odría, algunos negocios informales llegan a mover hasta S/ 2,000 diarios sin estar registrados, lo que motiva la acción de la Sunat.

Aclaró que no existe un monto mínimo que active la fiscalización, ya que esta dependerá del patrón de transacciones, frecuencia e historial del contribuyente.

El tributarista también alertó sobre algunos negocios que están aplicando recargos ilegales a clientes por pagar con Yape o Plin, argumentando la nueva fiscalización. “Eso no es legal. No se puede trasladar un impuesto que no existe al consumidor”, advirtió.

Odría sugirió a los comerciantes regularizar sus operaciones con apoyo de contadores y mantener un registro adecuado de sus ingresos. “Esta medida no debe generar alarma si el negocio está ordenado. Es parte del proceso de modernización tributaria que impulsa la Sunat”, concluyó.