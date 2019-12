Trabajadores de Kentucky Fried Chicken (KFC) denunciaron que fueron obligados a realizar ejercicios físicos como planchas y ranas como castigo por el gerente de la tienda ubicada en cuadra siete de la avenida Manuel Villarán, distrito de Surquillo.

“Lo que pasa es que nos hacen realizar ejercicios. 30 planchas, 30 ranas en la tienda, por supuestamente haber llegado tarde. Se burlaron de mí, lo viralizaron en Facebook y me sentí mal, humillado y denigrado", cuenta uno de los tres trabajadores que dieron su testimonio en 24 Horas.

Según denuncian, los jóvenes también debían pagar dos soles al gerente del establecimiento de comida rápida, identificado como Guido Cuadros Callupe.

“La mayoría de la tienda cuenta con un contrato par-time, el cual nosotros trabajamos con un horario full-time que son 10, 11 horas. En el más mínimo de error que uno tenía siempre te sancionaban con una multa de dos soles, obviamente, nadie está de acuerdo con eso porque es una humillación”, cuenta otro afectado.

Rodrigo Bravo, uno de los denunciantes, dijo que Cuadros Cayllupe amenazó con agredirlo físicamente porque llegó tarde a entregar un pedido de delivery.

“Un día amenazó con pegarme, pero él me quería cobrar el pedido, cosa que no lo tenía que pagar porque esa no es mi responsabilidad, eso corre por la empresa. Llegué tarde con el pedido y él me lo quería hacer pagar”, contó.

“Tenía una moto viejita que se malograba unas cuántas veces, pero siempre le mostraba pruebas a mi gerente de que se había malogrado, que estaba en el mecánico, siempre me gritaba. Junto un poco de dinero y me saco una moto para pagarla por cuotas y ahora que me encuentro sin trabajo ya dos meses no tengo como pagarla. Me han dejado en el aire", agregó.

Un equipo del mencionado medio acudió a buscar la versión del gerente del local, pero sostuvo que no estaba autorizado para declarar.

Los tres jóvenes dijeron que no les han pagado el dinero que les corresponde y acudieron al Ministerio de Trabajo para presentar una denuncia formal ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.

Comunicado de KFC

La empresa emitió un comunicado para informar que ya habían tomado acciones y se sancionó a una trabajadora que incurrió en esta mala práctica, aplicando medidas disciplinarias.

“Estas acciones no son prácticas aprobadas por la empresa dado que no representan nuestros valores, y por tanto rechazamos todo acto que atente el respeto a la dignidad y ofrecemos las disculpas públicas a las personas que se sintieron agredidas por la actuación de dicha trabajadora en nuestra tienda”, se lee en el comunicado.

Trabajadores de KFC denuncian humillación