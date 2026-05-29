Un sismo de magnitud 3.7 se registró la noche de este jueves 28 de mayo en la región Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico del IGP, el movimiento telúrico ocurrió a las 19:43 horas.

Epicentro se ubicó cerca de Chilca

El epicentro del sismo se localizó a 15 kilómetros al suroeste de Chilca, en Cañete, región Lima.

El evento sísmico presentó una profundidad de 51 kilómetros. Según el IGP, la intensidad fue de III en Chilca.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0319

Fecha y Hora Local: 28/05/2026,19:43:03

Magnitud: 3.7

Profundidad: 51 km

Latitud: -12.64

Longitud: -76.79

Intensidad: III Chilca

Referencia: 15 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/wdQ4iQPE1v — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 29, 2026

IGP monitorea actividad sísmica en el país

El Instituto Geofísico del Perú recordó que el país forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños materiales ni personas afectadas tras el movimiento telúrico.

El monitoreo de la actividad sísmica continúa de manera permanente por parte del Centro Sismológico Nacional.