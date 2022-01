El Gobierno dispuso que Lima Metropolitana y el Callao se pasaron al nivel de alerta sanitario alto, ante el anuncio de la tercera ola por la pandemia del COVID-19.

“Pasan de alerta moderada a alta: Ica, Pisco, Cusco Cajamarca, Jaén, Piura, Sullana, Talara, Trujillo Pacasmayo, Chiclayo, Santa, Puno, Lima, Huaura, Callao, Bagua, Chachapoyas, Tacna, Huancayo, Satipo Mariscal Nieto, Ilo y Tumbes”, señaló el ministro de Salud, Hernando Cevallos durante la conferencia de prensa de la PCM.

De esta manera en el nivel sanitario dispuesto por el Ejecutivo, el horario de inmovilización social (toque de queda) en la capital y el primer puerto cambiaria. A la fecha iba rigiendo desde las 2:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. Antes, comenzaba esta medida a partir de la medianoche y posteriormente a la 1:00 a.m.

Vale recordar que, las acciones tomadas por el Ejecutivo son evaluadas y actualizadas cada dos semanas; sin embargo luego que el martes 4 de enero el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que el Perú afronta una tercera ola de COVID-19, las autoridades están tomando nuevas medidas para mitigar el incremento de casos, hospitalizados y decesos a causa de esta enfermedad.

El último Decreto Supremo N° 186-2021-PCM, el Gobierno amplió el estado de emergencia nacional por el plazo de 31 días calendario, a partir del 1 de enero de 2022, debido a las circunstancias que enfrenta el país por la COVID-19.

Esta disposición forma parte de las acciones de prevención ante una eventual tercera ola de la COVID-19, con el fin de impulsar un diagnóstico oportuno para la población.