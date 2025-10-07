Este martes, el transporte público en Lima comienza a normalizarse tras el levantamiento del paro de transportistas, que provocó bloqueos en varias zonas de la ciudad el pasado lunes.

Fredy Céspedes, vocero de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), señaló que, aunque el servicio se ha ido recuperando, algunos distritos aún presentan problemas. Entre ellos se encuentran Ventanilla y San Juan de Lurigancho (SJL), donde se registraron piquetes durante la mañana; sin embargo, la situación ha ido normalizándose con el transcurso del día.

“Desde la mañana, en las zonas de San Juan de Lurigancho y también en la zona de Ventanilla, había algunos piquetes y algunos bloqueos que impedían precisamente la circulación [y] el desarrollo normal de transporte público. En el transcurso del día se fue regularizando y en este momento las vías están totalmente liberadas”, manifestó a RPP.

El vocero de la ATU indicó que el Corredor Morado fue el más afectado por los bloqueos en SJL, pero precisó que entre las 8:30 y 9:00 a.m. el servicio se regularizó.

Asimismo, Céspedes indicó que alrededor del 97% del transporte público opera con normalidad en Lima y Callao, aunque persisten dificultades en la zona este de la capital.

“De acuerdo al monitoreo que tenemos desde el Centro de Gestión y Control, más o menos el 97 % de transporte público ofertado ha salido a las calles a laborar, salvo la zona este, en la cual sí tenemos más o menos un 81 % - 82 % de ofertas; es decir, un 18 % que aún no salen a laborar”, señaló.

Céspedes instó a los dirigentes del transporte urbano a normalizar sus operaciones antes de la mesa de diálogo que el Ejecutivo y los gremios del sector tienen prevista para el 14 de octubre.

“Nosotros hacemos un llamado a que estos operadores puedan salir con la confianza de que ya hay una mesa de diálogo. Esto se ha elevado a lo que es la Presidencia del Consejo de Ministros, está el Poder Judicial y otras entidades que quizás antes no participaban y era uno de los pedidos en los pliegos de los transportistas”, finalizó.