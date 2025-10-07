El exviceministro del Interior, Julio Corcuera, advirtió que las denuncias por extorsión en el sector transporte aumentaron en un 30% durante 2025, en comparación con el año anterior. Según precisó, actualmente se registran 75 casos al día, lo que equivale a una denuncia cada 20 minutos.

Sin embargo, el exfuncionario alertó que esta cifra representa solo una parte del fenómeno real, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias. “El número de casos podría ser hasta cuatro veces mayor”, subrayó en una entrevista en Panamericana.

Modus operandi

Corcuera explicó que las organizaciones criminales emplean múltiples modalidades de extorsión, que van más allá del uso de la tecnología. “Es un negocio del miedo: algunos solo dejan el mensaje y cobran los cupos sin necesidad de usar WhatsApp o llamadas telefónicas”, precisó.

El exviceministro recordó que este problema no es nuevo en el país. “En el norte, en Trujillo, por ejemplo, la extorsión al transporte público, especialmente a los taxis, se da desde 2003. Lo que es nuevo es la violencia con la que ahora se ejerce”, agregó.

Corcuera destacó que la amenaza se ha vuelto más agresiva y directa, y que el Estado debe fortalecer los mecanismos de protección para los transportistas y promover una cultura de denuncia que permita enfrentar al crimen organizado.

