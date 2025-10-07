Un conductor de transporte público resultó herido de gravedad tras ser atacado a balazos por dos sujetos en motocicleta en la avenida Vargas Machuca, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM). El hecho ocurrió la noche del lunes, pocas horas después de que los gremios de transportistas anunciaran el levantamiento del paro nacional.

Según informó Buenos Días Perú, los atacantes efectuaron al menos tres disparos consecutivos contra la unidad de la línea D, que cubre la ruta entre San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. Tras el ataque, los agresores escaparon rápidamente del lugar a bordo de una motocicleta.

El conductor, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, fue auxiliado por sus propios compañeros, quienes lo trasladaron en la misma cúster al hospital María Auxiliadora, donde permanece internado en estado crítico. Fotografías difundidas por medios locales muestran el vehículo estacionado en la zona de emergencia del nosocomio.

Fuentes policiales informaron que no se descarta que el atentado esté vinculado a una red de extorsión, ya que la línea D ha sido una de las más afectadas por este tipo de delitos en los últimos meses. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado las diligencias correspondientes para identificar a los responsables del ataque.

El incidente se suma a la ola de violencia que viene golpeando al sector transporte en Lima y Callao, con múltiples casos de sicariato y amenazas contra conductores y empresarios del rubro.

