El presidente del Congreso de la República, José Jerí, indicó a través de su cuenta oficial de X, que se llevará a cabo una reunión este martes 7 de octubre a partir de las 9:30 a.m. y contará con la presencia del presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori, y además, los gremios de dicho sector.

“El Congreso viene cumpliendo y respetando los acuerdos que avanzan hacia una solución real. Tras la reunión, evaluaremos una convocatoria más amplia”, afirmó Jerí.

La convocatoria al paro de transportistas surgió tras el asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, chofer de la empresa Lipetsa, identificada como “El Triángulo”. El crimen, presuntamente relacionado con un caso de extorsión, encendió la preocupación y provocó manifestaciones en diversos sectores del transporte urbano.

La paralización impacta sobre todo en los conos norte, sur y este de Lima, donde cientos de unidades suspendieron sus servicios. La medida de fuerza fue convocada en protesta por la creciente ola de asaltos, amenazas y asesinatos que, según denuncian los gremios, siguen sin recibir sanción.

Premier Eduardo Arana sobre extorsiones a transportistas: Es una modalidad delictiva que no se veía hace años

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, sostuvo durante su intervención por el paro de transportistas de este lunes que el Gobierno impulsa medidas específicas para combatir la inseguridad ciudadana.

El premier precisó que más de 1.5 millones de líneas telefónicas empleadas para extorsiones ya fueron bloqueadas y anunció la próxima implementación de tecnologías destinadas a reforzar la seguridad del sector transporte.

Arana resaltó que, como parte de un plan integral de seguridad, el Ejecutivo, en coordinación con la Policía Nacional y el organismo regulador, ha dispuesto el bloqueo permanente de más de un millón y medio de líneas telefónicas vinculadas a actividades delictivas.

Del mismo modo, exhortó a las empresas de telecomunicaciones a actuar con responsabilidad en la venta de chips, especialmente en las regiones con menor control. Indicó además que ya se aprobó una norma que sanciona la comercialización irregular de estos y advirtió que se aplicará con el máximo rigor de la ley.

El primer ministro reafirmó el compromiso del Gobierno con la seguridad de los transportistas e informó que se ha puesto en marcha un plan conjunto entre la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para incorporar tecnologías de monitoreo en las unidades vehiculares.

“Yo le pido a la población que entienda que esta es una modalidad delictiva que no se encontraba en nuestro país en mucho tiempo. Estamos trabajando permanentemente y le vamos a dar una respuesta favorable a los transportistas y a la población”, manifestó Arana a la prensa.

Entre las acciones contempladas figuran el uso de sistemas de georreferenciación, localizadores y herramientas de inteligencia orientadas a detectar focos delictivos y fortalecer la prevención.

“Desde el Ejecutivo estamos trabajando permanentemente, hemos incrementado el presupuesto, estamos desarrollando actividades de inteligencia, las bandas están cayendo cada día más y están siendo sometidas a la justicia peruana”, expresó.

Eduardo Arana agregó que el Ministerio de Transportes mantiene un diálogo permanente con los gremios del sector. El premier indicó que durante la jornada se reunió con dirigentes que manifestaron su preocupación por la inseguridad, aunque advirtió que algunas de las demandas presentadas responden también a intereses de carácter político.

“He conversado con varios de los directivos y me dicen que son medidas de carácter político en algunos casos y otros tienen el propósito hacerle llegar el mensaje al Ejecutivo para que se les brinde la seguridad”, sostuvo.

