Los dirigentes transportistas anunciaron esta noche, luego de su reunión con el Poder Ejecutivo, el levantamiento del paro de transporte, tras alcanzar una serie de acuerdos que incluyen, como principal punto, la instalación de una mesa de trabajo para tratar la problemática del sector.

El primer ministro, Eduardo Arana, y el director del Consejo Intergremial de Transporte (CIT), Martín Ojeda, fueron los encargados de dar lectura al acta en la que se establecieron cinco acuerdos que deberán cumplirse.

Entre los acuerdos alcanzados figura la instalación de una mesa de trabajo el próximo 14 de octubre, con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y otras entidades del Estado, con el objetivo de abordar la problemática de las extorsiones y el sicariato que afecta al sector transporte.

Asimismo, según lo establecido en el acta, el Gobierno de Dina Boluarte se comprometió a brindar apoyo integral a los conductores, cobradores y familiares de las víctimas que han dejado los recientes ataques perpetrados por sicarios.

Otro de los compromisos asumidos por el Ejecutivo es coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial la implementación de las Unidades de Flagrancia, además de reforzar el bloqueo de líneas celulares en los centros penitenciarios.

El premier Eduardo Arana indicó que en la reunión con los representantes del gremio de transportistas también participaron los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio del Interior (Mininter) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).