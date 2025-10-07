El presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, informó que el paro nacional del transporte público continuará por 24 horas más, tras el incumplimiento del Ejecutivo en la instalación de la mesa de alto nivel acordada con los gremios. “Nos sentimos burlados”, manifestó a Canal N.

Según explicó el dirigente, este lunes se llevó a cabo una reunión entre representantes del Congreso, los viceministros del Interior y de Transportes, además de altos mandos policiales, que debía marcar el inicio de una mesa de trabajo multisectorial. No obstante, el encuentro finalizó sin resultados concretos.

“Nos informaron que la mesa recién se instalaría mañana, por eso optamos por continuar con el paro”, señaló.

El dirigente cuestionó duramente a las más altas autoridades del país por no tomar medidas efectivas ante la creciente inseguridad que golpea al sector transporte.

“Esto no solo nos mata a nosotros, también a los ciudadanos. El problema viene desde la cabeza: desde la señora Dina Boluarte hasta el Congreso”, manifestó.

Palomino también se pronunció sobre las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien sugirió no responder llamadas ni mensajes de extorsionadores. Al respecto, el dirigente aclaró que “no se trata solo de llamadas”, pues en numerosos casos las amenazas llegan por escrito y provienen de distintas organizaciones criminales que actúan de manera simultánea.

En su intervención, Miguel Palomino demandó la renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones y del ministro del Interior, a quienes responsabilizó por la falta de resultados frente al avance de la criminalidad. “Han demostrado incapacidad en sus cargos. No existe liderazgo ni coordinación entre los sectores”, sostuvo.