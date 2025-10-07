Aunque se levantó la ampliación del paro de transportistas prevista para este martes 7 de octubre, un sector del gremio continúa rechazando el acuerdo alcanzado anoche entre algunos representantes y el Poder Ejecutivo.

Asimismo, Miguel Ángel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, responsabilizó al Gobierno, al Congreso y a las empresas de transporte que participaron en la reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por posibles ataques futuros de extorsionadores.

Palomino criticó la postura de sus colegas del sector y del primer ministro Eduardo Arana, junto a los ministros de Economía, Interior y Transportes. Ante los acuerdos adoptados, responsabilizó a las partes por las posibles consecuencias fatales que podrían afectar a más transportistas en los próximos días.

“Nosotros no hemos salido a jugar, hemos salido a protestar porque nos están matando todos los días y que mañana es el entierro de un compañero. No podemos permitir, de que se nos de el lujo, de mañana sea solamente una agenda, el sábado con los fiscales y la otra semana, no estamos para eso”, manifestó.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, Miguel Ángel Palomino, cuestionó el levantamiento del paro y responsabilizó al Gobierno, al Congreso y a las empresas de transportes que se reunieron en la PCM, de los próximos ataques… pic.twitter.com/OEVvbikcG6 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 7, 2025

En ese sentido, el dirigente criticó la demora en las coordinaciones con las autoridades, señalando que la Mesa de Alto Nivel debió iniciarse ayer y no dentro de una semana como una especie de tregua, afirmando que “no pueden esperar más”.

Una postura similar adoptaron algunas empresas de transporte en San Juan de Lurigancho, que se oponen a levantar el paro, alegando que los dirigentes que dialogaron con el Gobierno “no los representan”.

En ese sentido, Exitosa informó que desde primeras horas de esta madrugada, diversas unidades de transporte público se encuentran estacionadas sobre la avenida Próceres de la Independencia, frente a la estación Caja de Agua del Metro de Lima.

Debido a ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) señaló que, debido al bloqueo de las avenidas Próceres, Las Flores, Lima y el Óvalo Zárate, los buses del corredor Morado están desviando su ruta por las avenidas Pirámide del Sol y Evitamiento, con dirección al Centro de Lima.

🚨 #ATUInforma | Debido al bloqueo de las avenidas Próceres, Las Flores, Lima y el Óvalo Zárate, en San Juan de Lurigancho, los buses del corredor Morado desvían por las avenidas Pirámide del Sol y Evitamiento, con dirección hacía el Centro de Lima. pic.twitter.com/J8UuhSwM5D — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 7, 2025