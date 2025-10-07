La Policía Nacional liberó el acceso al distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), a la altura de Malecón Checa, luego de que varios transportistas bloquearan las vías en ambos sentidos, en protesta por los acuerdos alcanzados con el Gobierno.

Los bloqueos se registraron desde la madrugada, protagonizados por vehículos de la Línea 12-Huáscar y la Línea 57, que recorren la ruta SJL-Callao, así como de la Línea 10, que va desde el Centro de Lima por la avenida Brasil hasta San Juan de Miraflores, interrumpiendo el tránsito en diversos puntos.

Según RPP, los conductores mostraron su inconformidad con las medidas de las autoridades, señalando que resultan insuficientes frente a la inseguridad evidenciada por los frecuentes casos de extorsión.

La policía acudió rápidamente al lugar para dispersar a los transportistas y normalizar el tránsito. Los efectivos pidieron a los conductores que se retiraran, lo cual se hizo sin mayores problemas.

Actualmente, el tránsito se encuentra reabierto para vehículos particulares y de transporte público, permitiendo la normalización del flujo vehicular.

Dicho medio señaló que los transportistas aseguraron que planean reunirse en otro punto para continuar su protesta, argumentando que las soluciones discutidas son demasiado generales y no atienden sus necesidades específicas.