Diversos gremios de transportistas de Lima denunciaron este viernes que el ministro del Interior Hugo Begazo los dejó plantados en tres reuniones consecutivas solicitadas para abordar la escalada de extorsiones contra el sector. Los gremios interpretan estos desplantes como indiferencia oficial ante nuevos ataques extorsivos que incluyen quema de buses y asesinatos de conductores en plena luz del día.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, relató el primer incidente ocurrido en una convocatoria inicial con presencia de generales. El ministro no asistió y el viceministro ofreció disculpas formales ante los transportistas reunidos.

“En las tres reuniones que debieron haberse dado, a la primera que asistí nos dejó plantados a los generales, a todos. Tuvo que hablar el viceministro y pedir las disculpas del caso. En la segunda […], también los dejó plantados en el mismo día en que asesinaron al conductor, en el mismo día que quemaron los buses, los dejó plantados”, informó en RPP.

La segunda reunión tampoco contó con la presencia del titular del Interior. Ese mismo día se registró el asesinato de un chofer y la incineración de unidades colectivas sin respuesta ministerial.

En la tercera ocasión, los gremios del cono sur incluyeron el nombre de Ojeda en la lista oficial de participantes. Al llegar al ministerio, Begazo ordenó explícitamente impedir su ingreso al edificio.

Ojeda calificó esa exclusión como una mordaza directa tras sus declaraciones públicas contra la gestión del ministro. Los transportistas habían denunciado previamente el desinterés oficial en combatir la criminalidad organizada.

En ese contexto, Julio Raurau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes, describió un gobierno improvisado que negocia repartos políticos mientras la delincuencia toma control territorial. El dirigente señaló la muerte de conductores frente a pasajeros indefensos como evidencia del descontrol generalizado.

“Tenemos un gobierno totalmente improvisado, donde se ha visto, y es de conocimiento público, que han coordinado, han negociado los parlamentarios para colocar repartijas de ministros, mientras el pueblo vive una inseguridad total. Han quemado buses. Al chofer de la 23, joven, le han disparado en la cabeza, delante de todos los pasajeros. Eso pasa, prácticamente, ya un descontrol total", indicó.

Raurau cuestionó la cadena de mando en el Ministerio del Interior y comparó negativamente al actual ministro con su predecesor Vicente Tiburcio. El líder gremial vinculó la inacción a presuntas instrucciones del prófugo Vladimir Cerrón.

Ramón Rubín, director de CONET, exigió cumplimiento estricto de los acuerdos policiales firmados con el sector. Denunció que patrulleros ignoran motocicletas con dos ocupantes responsables de ataques sistemáticos.

Anuncian medidas más radicales

Los gremios convocaron reunión estratégica para las 3 de la tarde de este viernes con carácter de urgencia. Julio Raurau anunció su participación excepcional para definir medidas de alto impacto contra la crisis.

Raurau convocó a todos los transportistas a esa cita decisiva que definirá acciones drásticas. El dirigente calificó al Gobierno como prácticamente inexistente ante el dominio de la delincuencia.

Ramón Rubín propuso paro nacional con participación cívica para proteger vidas de pasajeros y trabajadores. Argumentó que paralizar sectorialmente sería insuficiente para generar presión efectiva sobre las autoridades.

El detonante inmediato fue la quema de un bus Real Star frente a un grifo en Villa El Salvador. Ese ataque refuerza la urgencia de medidas policiales contra extorsionadores motorizados que operan con total impunidad.