En una reunión con el Ministerio del Interior, representantes del sector de transporte formal de pasajeros de Lima y Callao pidieron garantías para el normal desarrollo de sus actividades tras el posible paro convocado por un sector informal.

En conversación con Canal N, el dirigente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, dijo que el gremio formal no formará parte de dicha paralización de este jueves 10, además, asegura que desconocen a los convocantes del paro.

La principal inquietud del gremio es la seguridad de los transportistas y usuarios, tras el incremento de a extorsión y el sicariato.

“Nosotros no somos convocantes al paro, somos empresas que queremos trabajar y hemos venido a solicitar las garantías tanto a la Policía como el Ministerio del Interior. El día jueves 10 no somos convocantes al paro. Nosotros no vamos a parar. Hemos venido para que las autoridades nos digan las acciones que están realizando y también para solicitarles que nos brinden las garantías para poder trabajar ese día”, señaló Vargas.

Vargas manifestó que el objetivo de su convocatoria inicial del pasado 26 de un paro, era para exigir medidas contra la problemática del sicariato y la extorsión, que afectaron gravemente a dicho sector.

Martín Ojeda, otro dirigente, manifestó que el paro fue promovido por transporte colectivo ilegal y reafirmó que ningún gremio formal está involucrado.

Asimismo, Ojeda destaca que las marchas y manifestaciones violentistas, con las que el sector informal busca presiones cambios legislativos, no tienen el apoyo de las empresas legalmente constituidas.

