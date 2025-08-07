La inseguridad continúa en aumento en el Callao. En las últimas horas, tres personas resultaron gravemente heridas en dos ataques armados registrados en distintos distritos de la provincia constitucional.

El primer ataque ocurrió en el asentamiento humano Señor de los Milagros, ubicado en el sector Pachacútec, distrito de Ventanilla. En ese lugar, un hombre fue baleado por un delincuente luego de resistirse a ser asaltado.

La Policía Nacional identificó a la víctima como Richard de la Cruz, de 40 años de edad.

El segundo ataque armado se registró en el Sector C del distrito chalaco de Mi Perú, donde dos sicarios irrumpieron en una vivienda y dispararon contra dos jóvenes.

Según información de RPP, los atacantes tocaron el timbre de la vivienda para que les abrieran la puerta y, una vez dentro, dispararon directamente contra sus objetivos.

Sergio Tinoco y Félix Guerrero fueron identificados como las víctimas del ataque, según informaron fuentes policiales. Ambos permanecen internados en el Hospital de Ventanilla, a donde fueron llevados de emergencia tras el atentado.

Agentes de la Policía Nacional han iniciado las investigaciones correspondientes en ambos casos, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de los ataques.