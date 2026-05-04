Tres ciudadanos peruanos llegaron este lunes al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez procedentes de Rusia, luego de haber sido reclutados para combatir en la guerra contra Ucrania, conflicto al que —según señalaron— fueron llevados bajo engaños para integrar las filas rusas.

Los connacionales, que integran un primer grupo de seis repatriados, lograron salir de la zona de conflicto y recurrieron a la embajada peruana para gestionar su retorno al país.

Esta llegada se da en medio de serias denuncias por falsas ofertas laborales que habrían llevado a cientos de compatriotas hasta la primera línea de combate en Europa del Este.

De acuerdo con RPP, dos de los repatriados fueron registrados a su llegada al terminal aéreo con poleras oscuras y mascarillas, con el fin de preservar su identidad, mientras eran escoltados por agentes de la Policía Nacional junto a su abogado, Percy Salinas. En tanto, un tercer connacional ya se había retirado del aeropuerto antes de que el grupo fuera abordado por la prensa, de acuerdo con lo que señaló el abogado.

La salida de los ciudadanos estuvo marcada por incidentes, debido a las estrictas medidas de seguridad implementadas para proteger su integridad física.

Este despliegue policial obedecería a las reiteradas intimidaciones que han venido sufriendo tanto los sobrevivientes como sus familiares por parte de las redes que los captaron.

“Porque han sido amenazados las familias y los quieren amenazar a ellos también”, explicó el abogado Percy Salinas al justificar el resguardo policial.

La defensa legal de las familias advirtió que el caso de estos jóvenes es apenas una muestra de un problema de mayor magnitud, al señalar que cerca de 600 peruanos habrían viajado a Rusia desde septiembre del año pasado bajo mecanismos similares de engaño.