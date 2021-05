Durante más de media hora, en Lima se registraron truenos y relámpagos en la mañana de este lunes 24 de mayo. El hecho inusual no solo tuvo impacto en las emociones de los limeños, sino también en los techos compuestos de calamina del Asentamiento Humano Señor de Huanca en el distrito de Villa María del Triunfo.

Inmediatamente después de la presencia de los truenos, en la zona comenzó a reportarse vientos de gran intensidad, lo que ocasionó el desprendimiento de algunas calaminas.

“Yo he ido a trabajar, no he visto. Me han llamado cuando el techo ya no estaba en mi casa. Me llamaron preguntando dónde estaba y me dijeron que el aire se había llevado el techo”, mencionó una vecina del lugar.

La ciudadana reveló que demoró una hora y media en retornar a su vivienda para ver lo que estaba sucediendo. Efectivamente, se había quedado sin techo y expuesta ante la posibilidad de que el fenómeno vuelva a ocurrir.

En tanto, otros vecinos lograron recoger sus calaminas. Ellos colocaron piedras encima para que no vuelvan a desprenderse ante la eventual llegada de vientos intensos.

“Hemos sentido miedo, prácticamente me ha sorprendido toda la bulla, lluvia. Mis hijas se asustaron, después toda la calamina se levantó. Ha sido demasiado fuerte”, contó otro habitante del lugar.

Cabe mencionar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) no descartó que truenos y relámpagos vuelvan a producirse en las próximas 24 o 36 meses.

Techos de viviendas de VMT resultaron afectados tras truenos