La Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) amaneció este sábado con sus accesos cerrados luego de las protestas protagonizadas por estudiantes en rechazo a decisiones vinculadas al proceso electoral interno. En los exteriores de la casa de estudios también se observaron pancartas con mensajes en contra de una eventual reelección de autoridades universitarias.

Según el reporte de RPP, la zona presenta algunos residuos como cartones, plásticos y papales luego de cinco días de protestas.

Un n grupo de estudiantes, presuntamente pertenecientes a la Facultad de Derecho y Ciencia Política, realizó movilizaciones en la avenida Universitaria. Durante la protesta, los alumnos avanzaron por la vía con banderolas, escudos de madera y palos.

Además, quemaron cartones en plena pista, lo que obligó a una intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú. Tras la presencia policial, los manifestantes se retiraron y la circulación vehicular fue restablecida.

¿Por qué protestan los alumnos de la UNMSM?

Los estudiantes rechazan un proyecto de ley presentado en el Congreso que propone permitir la reelección de rectores y vicerrectores. La iniciativa también contempla que las elecciones universitarias vuelvan a realizarse de manera presencial y establece una valla electoral de aproximadamente 5 %.

Ese planteamiento ha generado cuestionamientos dentro de la comunidad estudiantil, que considera que podría afectar el proceso democrático dentro de la universidad. Los manifestantes exigen que la propuesta sea archivada.

Pedido de renuncia al comité electoral

La Federación Universitaria de San Marcos también solicitó la salida del presidente del Comité Electoral de la universidad. Se trata de Héctor Cerna, a quien los estudiantes vinculan con la gestión de la rectora Jeri Ramón. Un representante estudiantil explicó las razones detrás de este pedido y cuestionó la permanencia del actual comité.

“Este Comité Electoral es una persona de confianza de la rectora Jeri Ramón. El doctor Héctor Cerna, quien ha desempeñado cargos tanto en la oficina central de admisión como jefe, también ha sido asesor de esa oficina, ha sido representante de la Universidad del Cafae y evidentemente pues es la persona de confianza de la rectora Jeri y estamos solicitando su renuncia. La renuncia del presidente del comité electoral que el comité electoral se disuelva y se convoque un nuevo Comité Electoral”, señaló Percy Rosado.

Cuestionan postergación de elecciones

Los estudiantes también expresaron dudas sobre la postergación de las elecciones internas que estaban programadas para el 8 de julio. Consideran que esta decisión debe ser aclarada por las autoridades universitarias.

En paralelo, la Defensoría del Pueblo manifestó su disposición para intervenir como mediadora en el conflicto. Sin embargo, los estudiantes indicaron que todavía evalúan esa propuesta y prefieren que el proceso de diálogo sea encabezado por una autoridad eclesiástica.