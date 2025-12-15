Este domingo, dos adolescentes desaparecieron en la playa Costa Azul de Ventanilla, luego de ingresar a un buque varado en la zona. Uno de ellos fue identificado como Juan Emilio Sánchez Alvarado, de 16 años. Sus familiares alertaron a las autoridades tras varias horas sin tener noticias de los jóvenes, quienes no salieron de la peligrosa estructura metálica.

El hecho desencadenó un amplio operativo de búsqueda coordinado entre Serenazgo, la Policía Nacional y las brigadas de Salvataje. Durante la noche del domingo se desplegó un helicóptero para rastrear la zona desde el aire, pero los esfuerzos no lograron dar con el paradero de los menores. La Policía recibió formalmente la denuncia de los familiares y mantiene intensificados los operativos en el litoral.

Buque varado representaría un riesgo para bañistas

La embarcación representa un riesgo constante para los bañistas que visitan la playa Costa Azul. Según explicó el vocero de Defensa Civil, el buque se encuentra ubicado entre 80 y 100 metros del límite del litoral, una distancia que crea una ilusión óptica engañosa para quienes observan desde la orilla.

Las condiciones marítimas alrededor de la estructura agravan el peligro. El funcionario detalló que las olas, al retirarse tras impactar contra la embarcación, generan remolinos de gran intensidad que atrapan a las personas e impiden su salida. Esta combinación de factores convierte al área en una zona de alto riesgo mortal.

Un antecedente trágico en la misma zona

Esta no es la primera vez que ocurre una tragedia vinculada a la embarcación varada. Fuentes oficiales confirmaron que en agosto de este año, un escolar perdió la vida en circunstancias similares al ser absorbido por un remolino cerca del buque. El cuerpo del menor nunca fue recuperado, según reportaron sus familiares a las autoridades.

Medidas de prevención ante la temporada de verano

Con la proximidad del verano y la llegada masiva de bañistas, las autoridades locales han implementado acciones preventivas en la playa Costa Azul. Defensa Civil instaló señalización de seguridad que prohíbe expresamente el ingreso a las embarcaciones varadas en el litoral. Se espera que hasta 4000 personas visiten la playa durante los fines de semana de la temporada alta.

El vocero hizo también un llamado directo a los padres de familia para que mantengan vigilancia constante sobre sus hijos menores de edad durante las visitas a la playa. Adicionalmente, la Municipalidad informó que personal de fiscalización decomisará bebidas alcohólicas en la zona, y los casos serán derivados a la Policía Nacional.