Una madre vive una pesadilla tras la desaparición de su hija de apenas 2 años, ocurrida el lunes por la tarde luego de que la niña quedara al cuidado de su niñera, quien desapareció sin dejar rastro.

La familia denunció el caso a las autoridades, pero hasta el momento no se tienen pistas sobre el paradero de la menor, informó América Noticias.

La presunta responsable es Candy Sorana Palacios Taricuarima, de 21 años, contratada hace tres semanas como niñera cama adentro.

Según relató la madre, Cristel Abarca, salió a trabajar como de costumbre y encargó a la joven llevar a la bebé, Karol Céspedes Abarca, al mercado para darle desayuno. Sin embargo, desde la una de la tarde del lunes, perdió todo contacto con ellas.

“Pensé que estaban durmiendo. Luego pasaron las horas y no me contestaba. Me desesperé y salí a buscarla”, declaró.

Al regresar a su hogar, descubrió que la cuidadora había tomado todas sus pertenencias y desaparecido con la niña, dejando solo algunas prendas viejas.

“La vecina me dijo que la bebé no lloró en todo el día. Como si nunca estuvo. Me rompió el corazón”, relató.

La desesperación aumentó al confirmar que el teléfono de Palacios estaba apagado desde el mediodía. Además, la madre admitió que no solicitó documentos ni dirección a la niñera, ya que fue recomendada informalmente por un conocido del mercado donde trabaja su esposo.

“Siempre estaba con el celular. Le dije varias veces que no lo use tanto frente a la bebé, pero no hacía caso”, detalló.