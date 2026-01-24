La Municipalidad de Chorrillos, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, viene realizando operativos de fiscalización en la playa Agua Dulce con el objetivo de mantener el orden público y garantizar la limpieza durante la temporada de verano.
Estas acciones buscan prevenir el consumo de bebidas alcohólicas, el arrojo de residuos en la arena y la instalación de carpas en zonas no autorizadas.
El gerente de Seguridad Ciudadana, Enrique Goicochea, precisó que se ha prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y de alimentos transportados en ollas o envases de gran tamaño, especialmente ante la alta afluencia de visitantes, que puede alcanzar hasta 30 mil personas los fines de semana.
De acuerdo a un reporte de Canal N, solo se permite llevar comida en recipientes adecuados, siempre que los residuos sean retirados al finalizar la visita, mientras que los productos incautados son trasladados a depósitos municipales y los infractores pueden ser multados conforme a las ordenanzas vigentes.
Como parte de las medidas complementarias, la comuna entrega bolsas para la recolección de residuos y despliega grupos preventivos que informan a los veraneantes sobre las normas establecidas.
Si bien varios asistentes respaldaron las restricciones, en particular las vinculadas al consumo de alcohol, otros expresaron su desacuerdo con las limitaciones sobre la comida, al considerar que no todos cuentan con recursos para adquirir alimentos en los puntos de venta autorizados.