La Municipalidad de Chorrillos, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, viene realizando operativos de fiscalización en la playa Agua Dulce con el objetivo de mantener el orden público y garantizar la limpieza durante la temporada de verano.

Estas acciones buscan prevenir el consumo de bebidas alcohólicas, el arrojo de residuos en la arena y la instalación de carpas en zonas no autorizadas.

El gerente de Seguridad Ciudadana, Enrique Goicochea, precisó que se ha prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y de alimentos transportados en ollas o envases de gran tamaño , especialmente ante la alta afluencia de visitantes, que puede alcanzar hasta 30 mil personas los fines de semana.

De acuerdo a un reporte de Canal N, solo se permite llevar comida en recipientes adecuados, siempre que los residuos sean retirados al finalizar la visita, mientras que los productos incautados son trasladados a depósitos municipales y los infractores pueden ser multados conforme a las ordenanzas vigentes.

Como parte de las medidas complementarias, la comuna entrega bolsas para la recolección de residuos y despliega grupos preventivos que informan a los veraneantes sobre las normas establecidas.