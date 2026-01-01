El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta a la población que planea acudir a la costa limeña durante la temporada de verano 2026, luego de que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) informara que solo 19 de las 73 playas evaluadas en Lima Metropolitana cumplen con los criterios para ser consideradas saludables.

De acuerdo con el último reporte del portal oficial Verano Saludable, más del 70% de los balnearios inspeccionados (54 playas) fueron catalogados como no saludables por no superar los controles sanitarios mínimos. Entre los principales factores observados se encuentran la presencia de contaminación microbiológica en el agua de mar, la acumulación de residuos en la arena y deficiencias en los servicios higiénicos destinados al público.

Ante este panorama, el Minsa exhortó a los veraneantes a verificar el estado sanitario de las playas antes de visitarlas. Para ello, recordó que la información actualizada sobre cada balneario se encuentra disponible en la plataforma Verano Saludable, donde se detalla su calificación y los criterios empleados en las inspecciones.

Solo 19 playas calificaron como saludables

Según la Digesa, solo 19 playas superaron los estándares exigidos y se clasificaron como saludables para el baño y la recreación. Entre ellas se encuentran Tres Picos, La Pampilla II, Redondo I y II, Los Delfines, y Playa Miraflores (Miraflores); Los Pavos y Barranco (Barranco); Pescadores y Las Sombrillas sector Chorrillos (Chorrillos); además de El Silencio, Caballeros, Punta Hermosa, y Punta Negra en los balnearios del sur. También figuran Santa María, Embajadores (Santa María del Mar), y Hermosa y San Francisco Chico (Ancón).

Playas con bandera roja: no saludables

En contraste, varias zonas tradicionales para los bañistas limeños fueron marcadas con bandera roja tras no aprobar la evaluación sanitaria. Entre ellas destacan San Pedro, Arica y Los Pulpos (Lurín); Señoritas, Blanca y Punta Rocas (Punta Hermosa); San Bartolo (San Bartolo); Naplo, Pucusana y Las Ninfas (Pucusana); además de Santa Rosa (Punta Negra), D’Onofrio (Ancón) y Los Yuyos (Barranco).

El Minsa recordó que la calificación de las playas se actualiza de forma constante durante la temporada de verano y que los visitantes deben priorizar su salud evitando acudir a balnearios con bandera roja o declarados no aptos. Asimismo, recomendó no dejar residuos, usar los servicios higiénicos disponibles y respetar las señales de seguridad establecidas por las autoridades.

Con esta advertencia, el sector Salud busca reducir los riesgos de enfermedades gastrointestinales y cutáneas asociadas al contacto con aguas contaminadas, promoviendo un verano seguro y responsable en las costas de Lima.