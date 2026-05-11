Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada en Villa El Salvador dejó dos personas fallecidas y al menos 12 heridos en la Panamericana Sur. El siniestro ocurrió luego de que una combi tipo minivan impactara contra la parte posterior de un bus de transporte público que se encontraba recogiendo pasajeros.

El hecho se produjo a la altura del kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en sentido de sur a norte, cerca del paradero Puente Capilla. Tras el impacto, ambas unidades quedaron detenidas en plena vía y se reportó una gran congestión vehicular en la zona.

En imágenes captadas por Exitosa, minutos después del accidente se observa a los pasajeros heridos siendo auxiliados por personas que se encontraban cerca del lugar. Personal de serenazgo también acudió para colaborar con las labores de atención.

Fotos: César.grados@photo.gec





Víctimas mortales

Las personas que perdieron la vida fueron el conductor y el copiloto de la minivan. Ambos fallecieron debido a la gravedad del impacto registrado en la parte delantera del vehículo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas. La unidad de menor tamaño quedó con severos daños tras la colisión.

Una comerciante que trabaja en los alrededores señaló que el accidente ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la mañana. A esa hora, según indicó, la zona todavía presentaba poca visibilidad.

La testigo también señaló que el tramo presenta deficiencias en iluminación. Además, comentó que la minivan habría partido desde Pisco con dirección a Lima antes del accidente.

Fotos: César.grados@photo.gec

Investigación en marcha

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Las autoridades realizan pericias para determinar las causas exactas del accidente.

Durante las labores de rescate e investigación, uno de los carriles de la Panamericana Sur fue restringido. Esta medida generó congestión vehicular en sentido de sur a norte durante las primeras horas del día.

Vecinos también indicaron que en la zona persisten problemas relacionados con la señalización vial. Asimismo, señalaron que continúan operando puntos de embarque informal pese a observaciones previas de las autoridades.