La Policía Nacional del Perú detuvo este viernes a Richard Leonardo Guaita de la Mata, alias ‘Puerto’, considerado el líder de la organización criminal conocida como ‘Las Hienas del Sur’, tras un operativo realizado en Villa El Salvador (VES), Lima Sur. Guaita es investigado por su participación en varios robos a mano armada, entre ellos un asalto a un restaurante ocurrido en agosto de 2025, donde un menor de edad fue víctima y llegó a suplicar por su vida.

El coronel Edgar Capcha Sotelo, jefe de la División de Investigación Criminal Lima Sur, informó que en el momento de su captura, Guaita portaba 200 envoltorios de pasta básica de cocaína, así como una pistola marca Browning cargada con municiones. Además, en la revisión de su vehículo se encontraron diferentes calibres de municiones y un teléfono celular, elementos relacionados con las actividades delictivas que se le atribuyen.

“También en el registro vehicular, se han hallado diversas municiones de diferentes calibres y un equipo celular”, detalló el jefe policial.

El detenido cuenta con antecedentes penales por delitos graves como extorsión y robo agravado, habiendo cumplido condenas previas. Junto a él fue detenido Luis Aguilar Navarro, de 32 años, señalado como su cómplice en las acciones criminales que afectan a varios sectores de Lima Sur.

La banda ‘Las Hienas del Sur’ se dedicaba a asaltar establecimientos comerciales como boticas y restaurantes, usando armas de fuego para intimidar a las víctimas. El asalto más conocido de la organización ocurrió el 22 de agosto de 2025 en un restaurante ubicado en el sector 6, grupo 8A, muy cerca de la avenida José Carlos Mariátegui, en VES.

#N60Noticias | N1ÑO RUEGA POR SU VIDA A LADRONES|| Un niño de 8 años rogó que no lo mataran durante un asalto en un restaurante de Villa El Salvador, en Lima. El menor, aterrorizado, entregó sus únicas monedas diciendo: “Esto nada más tengo, señor”. pic.twitter.com/w6Kqkcg2r1 — N60 Noticias (@N60Noticias) August 22, 2025

Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones para desarticular la red criminal y garantizar la seguridad de la población en Lima Sur.